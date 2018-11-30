Эр-Рияд, 30 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Посол Саудовской Аравии в России Раид Халеда Кримли заявил в сентябре 2018 года, что страны обсуждают детали контракта по поставке в королевство зенитно-ракетной системы С-400. Длительность переговоров дипломат объяснил сложностью данной системы оружия и необходимостью уточнить много технических вопросов.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Однако 28 ноября американский канал CNBC сообщил, что Саудовская Аравия приняла предложение США о закупке системы противоракетной обороны THAAD. Производитель — американская компания Lockheed Martin. В состав поставляемого комплекта входят сорок четыре пусковые установки, триста шестьдесят противоракет, шестнадцать пунктов управления и РЛС. Общая стоимость данного контракта составляет 15 миллиардов долларов.

Возникает вопрос: будут ли саудиты закупать российскую систему С-400 с учетом заключенного контракта на американскую систему THAAD.

Если говорить про деньги, то за такую сумму КСА могло бы приобрести 200 установок ЗРК С-400.

Но следует заметить, что данные системы некорректно сравнивать, т.к. они предназначены для решения различных задач. С-400, в первую очередь, ведет борьбу с аэродинамическими целями, такими как самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты, а поражение баллистических целей она может вести на ограниченных дальностях и на ограниченной высоте.

Американская THAAD, наоборот, предназначена, в первую очередь, вести борьбу с баллистическими целями (ракетами средней и малой дальности), и ее возможности по уничтожению аэродинамических целей минимальны.

Таким образом, по мнению ряда военных экспертов, приобретение Саудовской Аравией системы ПРО THAAD производства США не исключает возможность приобретения системы ПВО и ПРО С-400 российского производства. Безусловно, эти две системы не могут быть завязаны в единый центр управления системой ПВО и ПРО страны, но могут использоваться автономно друг от друга для решения своих задач по предназначению.

Эксперты также подчеркивают, что вопрос закупки систем оружия такого уровня всегда лежит в сфере принятия политических решений.