Вильнюс, 30 ноября, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Отсутствие признаков попыток вмешательства в выборы со стороны России — ещё хуже, чем присутствие таких признаков. Об этом рассуждает на своей страничке в социальной сети Facebook бывший министр обороны Литвы, ещё в ноябре 2018 года временная глава ПА НАТО, консерватор Раса Юкнявичене, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такие размышления политик позволила себе, комментируя итоги выборов президента Грузии. Она написала, что «попытки Бидзины Иванишвили» поставить на пост президента Саломе Зурабишвили, которая и победила на выборах, «наверное, беспрецедентные, по крайней мере — в Европе».

«За несколько недель до второго тура де-факто управляемое Иванишвили правительство Грузии объявило, что его благотворительный фонд списывает долги примерно 600 тыс. грузин! Это очевидный подкуп избирателей», — пишет Юкнявичене, а далее вспоминает, как руководила миссией наблюдателей ПА НАТО во время первого тура выборов президента Грузии.

«Не было никаких признаков вмешательства России в выборы. И ясно — почему. Зачем вмешиваться, если всё внутри складывается и так удачным образом», — пишет она и подводит читателя к главному выводу — Россия не будет пытаться влиять и на выборы в Литве, поскольку и так контролирует ситуацию руками лидера правящего большинства, председателя крестьян-зелёных Рамунаса Карбаускиса.

«Думаю, и у нас не будут вмешиваться, если кандидат Карбаускиса будет показывать неплохие результаты», — предположила она.

Кандидатом от правящих крестьян-зелёных на пост президента Литвы может стать действующий премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Выборы президента Литвы состоятся в мае 2019 года.