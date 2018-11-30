Екатеринбург, 30 ноября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве между Уральским отделением Российской академии наук и Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии им. Бардина (ЦНИИ Чермет). Стороны считают, что документ поможет как московскому, так и уральскому машиностроению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Весна на Заречной улице». Реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер. 1956. СССР В промышленном цеху

Совместный документ подписали председатель УрО РАН Валерий Чарушин и генеральный директор ЦНИИ Чермет Виктор Семёнов. Документ носит рамочный характер — в нём расписано, как предполагается сотрудничество между субъектами.

Документ усилит перспективы развития машиностроительного комплекса Свердловской области, заявил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. «Это прорывная тема, особенно для машиностроительных предприятий. Они получат информацию, какие новые материалы с какими качественными характеристиками есть уже сейчас, из опытной практики — что уже готовы рекомендовать в промышленное производство», — считает министр. Чиновник подчеркнул, что без новых материалов и металлов свердловский машиностроительный комплекс не сможет выстоять в конкуренции.

Оказался доволен соглашением и сам Валерий Чарушин. «Будем работать вместе, обмениваться информацией, использовать совместный опыт. К примеру, если имеет какой-то из наших институтов опыт дефектоскопии — будем делиться», — заверил глава УрО РАН корреспондента ИА REGNUM.

Напомним, в промышленном комплексе Свердловской области сейчас состоит около 14 тысяч предприятий. А на момент января 2018 года уровень промышленного производства региона был больше среднероссийского в четыре раза.