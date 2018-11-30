Москва, 30 ноября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Следствие ходатайствует о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, проходящих обвиняемыми по делу о драках с их участием, сообщили 30 ноября в Тверском суде Москвы.

Цитата из видео «Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве. Правда или ложь» пользователя ФАНЬКА.youtube.com Александр Кокорин и Павел Мамаев

Уточняется, что в суд поступили ходатайства от МВД о продлении футболистам меры пресечения в виде содержания под стражей ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года. Аналогичную меру следствие просит избрать и в отношении двух других фигурантов дела.

Пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко сообщила, что ходатайства будут рассмотрены судом 5 декабря.

Напомним, в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои».

По решению суда футболисты были заключены под стражу до 8 декабря 2018 года. Защита обвиняемых добивается изменения им меры пресечения на домашний арест.