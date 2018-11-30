Владимир, 30 ноября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о пытках в тюрьме №2, известной как Владимирский централ. Как сообщил 30 ноября портал «ПроВладимир» со ссылкой на документы, дело возбуждено после заявления родственника одного из осужденных.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Пытка заключённого

По данным другого издания — «Владимирские новости», дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения».

ИА REGNUM напоминает, что ранее несколько осужденных, которые отбывают наказание во Владимирском централе, держали голодовку. Изначально эту информацию распространили правозащитники, а пресс-служба УФСИН опровергла ее. После оказалось, что голодовка все-таки была. Так, по данным УФСИН, она началась 22 августа 2018 года, а уже 26 августа была завершена. Осужденные требовали встречи с представителями Генеральной прокуратуры, заявляя, что не согласны с некоторыми действиями сотрудников ФСИН.