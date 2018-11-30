Москва, 30 ноября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует военную агрессию в отношении России по всей границе России.

Арнольд Бёклин. Война (фрагмент). 1897

«На нас все равно дополнительные санкции будут постоянно вводить. Цель — или экономически сломить Россию, или военная агрессия. Одновременно начать пять-шесть фронтов: допустим, украинский, балканский, сирийский, афганский (Средняя Азия) и дальневосточный. Заполыхает по всему периметру границы. В Арктике еще что-нибудь устроят», — рассуждает Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Такая ситуация потребует изменения структуры экономики страны, говорит депутат Госдумы.

«Это все заставит нас переводить всю экономику на военный лад, допустим на год, на два на три — тяжелейшая война», — прогнозирует Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина вводит запрет на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После провокации в Керченском проливе было введено военное положение в десяти регионах республики.