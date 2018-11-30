Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Фронтмен и автор текстов группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме ответил на решение украинских властей запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Своё стихотворение музыкант разместил в своем Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Шнуров пишет «дорогим киевлянам», что на территорию их страны «попасть сложно, как на Парнас». В то же время лидер «Ленинграда» уверен, что «в две тысячи сотом году» «притяженье народов» вновь позволит свободно приезжать на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не считают целесообразным «зеркально» отвечать на все действия украинских властей, включая запрет на въезд гражданам РФ мужского пола.

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