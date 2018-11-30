Москва, 30 ноября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Ответные меры на запрет въезда мужчин из России на Украину не должны затрагивать украинских граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Стена остается стеной

«Миллионы граждан Украины из всех регионов страны работают и зарабатывают в России. Сегодня они в шоке: что будет с их семьями, если наша страна ответит симметрично. Я думаю, делать это ни в коем случае не следует», — считает Миронов.

По мнению депутата Госдумы, «ответ должен быть ассиметричный: не против граждан Украины, к которым мы испытываем братские чувства, а против тех конкретных деятелей, которые в равной степени являются врагами российского и украинского народов, пытаясь выстроить между нами новую «берлинскую стену».

"Пусть вспомнят о судьбе той стены… И с жестким точечным ответом нельзя медлить, чтобы чувство безнаказанности не привело киевских авантюристов к новым опасным безумствам», — заключил Миронов.

Украина вводит запрет на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил президент республики Петр Порошенко.