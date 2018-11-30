Москва, 30 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил отказаться от традиционной «карманной» разметки мест для парковки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом говорится в его письме главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Карманная» парковочная разметка

Нилов указал на положительный опыт ряда городов Европы, где проблему с нехваткой парковок решают сменой разметки.

«Решение указанной проблемы может быть найдено, например, за счет отмены разметки отдельных парковочных мест и нанесения вместо нее прерывистой разметки 1.7 в местах, где наблюдается дефицит парковочных мест», — пишет парламентарий.

По его мнению, такая разметка позволит автовладельцам занимать не все шесть с половиной метров длины «кармана», а заметно меньше, что приведет к высвобождению дополнительного пространства и увеличению количества парковочных мест.

«Учитывая вышесказанное, а также зарекомендовавшую себя практику применения разметки 1.7, прошу Вас дать поручение вернуть выделенную курсивом формулировку в Правила дорожного движения и внести необходимые изменения в прочие нормативы и стандарты в федеральном масштабе», — говорится в письме Медведеву.