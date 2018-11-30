Вашингтон, 30 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Две сотни поклонников со всего мира выпустили ремейк популярного мультфильма «Шрек» — Shrek Retold («Шрек. Пересказ»), снятый в смешанной технике. Каждому из участников достался определенный фрагмент оригинальной картины, который они пересняли в собственном стиле. Мультфильм опубликовали на YouTube-канале 3GI 30 ноября.

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

За 11 часов с момента публикации видео уже посмотрели около 170 тысяч раз. Фанатская версия «Шрека» длится полтора часа и сочетает в себе участие живых актеров и мультипликации. Среди авторов, создававших пересказ, были профессиональные аниматоры и актеры озвучки. В итоге получилось настоящее смешение стилей: от профессионального до детских рисунков карандашом на бумаге.

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Скриншот страницы YouTube 3GI Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Работу между членами команды распределяли при помощи онлайн-документа в сервисе Google Docs, а производство координировали через чат в мессенджере.

Помимо любительского ремейка планируется и официальный перезапуск истории о зеленом великане. В начале ноября стало известно, что студия Universal Pictures планирует перезапуск «Шрека» и «Кота в сапогах».