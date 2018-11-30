Москва, 30 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. За последний год у граждан России ухудшилось отношение к Соединённым Штатам. По сравнению с 2017 годом количество негативно настроенных людей возросло в полтора раза — с 22% до 34%. Таковы данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Свободы

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11% респондентов хорошо относятся к США (в январе 2017 года — 22%). О безразличном отношении заявили 50% опрошенных.

При этом почти половина граждан РФ (48%) заявила, что российско-американские отношения ухудшились, ещё 30% считают, что они остались без изменений, пишут РИА Новости. Об улучшении отношений между РФ и США заявили только 7% респондентов.

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Похожие результаты показал и другой опрос, проведённый «Левада-центром» в сентябре 2018 года. Так, негативно относятся к Соединённым Штатам Америки более половины граждан России и только 34% опрошенных хорошо относятся к США.