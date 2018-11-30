Буэнос-Айрес, 30 ноября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Аргентинскую Республику. Официальный визит главы российского государства продлится два дня, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В первый день пребывания Путин примет участие во встрече глав государств и правительств «Группы двадцати» (G20). Также будут проведены переговоры с главами ряда стран.

Во второй день пребывания (1 декабря) президент России проведет переговоры президентом Аргентины Маурисио Макри.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что принял решение отменить намеченную на 1 декабря встречу с Владимиром Путиным после получения доклада по инциденту в Керченском проливе.

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