Варшава, 1 декабря, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Жуткие и удивительные предсказания, местом исполнения которых станет Польша в 2019 году, собрала польская радиостанция Antyradio. К чему, с точки зрения «провидцев» от эзотерики и футурологии, надо готовиться этой стране в следующем году, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

С предсказанием погоды все более-менее ясно: Польшу занесёт снегом. Самый известный польский ясновидец Кшиштоф Яцковский предрекает ужасные морозы и снегопады (в прошлый раз Польшу накрыла невероятная зима в 1979 году). Но суровой зимой интересуются те, кто не верит в более зловещие предсказания, а их тоже хватает: землетрясения, массовая гибель людей, организованный китайцами геноцид, который уничтожит белую расу под корень, чего там только нет.

В ряду предсказателей и предчувствователей оказалась и британская компания ВВС, которая пророчит российскую агрессию в Прибалтике с захватом и расчленением — идея настолько эффектная, что ее обсуждают не только любители эзотерики, но даже вполне уважаемые СМИ и эксперты.

Читайте статью В 2019 году Прибалтика будет под контролем России и другие публикации Станислава Стремидловского о жизни Польши.