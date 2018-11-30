Москва, 30 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей. Евро до конца 2018 года останется в диапазоне 74−77 рублей, хотя теоретически и может выйти за его пределы по чисто внешним причинам, в случае внезапной сильной динамики валютной пары EUR/USD на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Базовый сценарий, предусматривающий стабилизацию рубля вблизи текущих уровней, исходит из нескольких предпосылок. Во-первых, это отсутствие серьезных санкционных рисков до конца 2018 года. Сами по себе эти риски полностью не исчезли, на повестке дня по-прежнему остаются как вторая часть «химических» санкций, так и новые финансовые санкции», — полагает эксперт.

Но США вернутся к рассмотрению этих вопросов, по некоторым признакам, не ранее начала 2019 года, а то и весны. Дополнительный позитив на «санкционном фронте» — отказ Германии и Франции обсуждать новые санкции против России по итогам инцидента с Украиной в Керченском проливе, несмотря на призыв таких стран, как Литва, Эстония, Польша и Австрия.

«Дополнительные риски для рубля может нести в себе дальнейшее снижение нефтяных котировок. Судьба нефтяных цен будет решаться на ближайшей встрече в формате ОПЕК+, которая пройдет уже 6 декабря в Вене. Россия и Саудовская Аравия, исходя из имеющейся на сегодняшний день информации, не готовы снижать добычу нефти в одностороннем порядке, но при этом готовы поддержать коллективное снижение», — отметил Иосуб.

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