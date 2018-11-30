Киев, 30 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. С 1 января по 26 ноября 2018 года от боевых действий в Донбассе пострадали 220 гражданских лиц, сказано в отчёте специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 30 ноября на официальном сайте организации.

ИА Красная Весна После обстрела. ДНР

За прошедшие две недели наблюдателями ОБСЕ зафиксированы 11 900 случаев нарушения перемирия, что гораздо меньше предыдущего двухнедельного периода — более 18 тыс. подобных нарушений.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ отметили, что почти три четверти нарушений режима прекращения огня происходят в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт.

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