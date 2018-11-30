Жуковский, Московская область, 30 ноября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Почтовая марка номиналом 32 рубля выпущена в обращение к 100-летнему юбилею Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского, сообщили 30 ноября в пресс-службе предприятия.

Yuriy Lapitskiy Здание ЦАГИ

На марке изображён логотип ЦАГИ — крыло обратной стреловидности и модель гражданского самолета МС-21 на фоне вертикальной аэродинамической трубы.

«Марки, поступившие во все почтовые отделения нашей необъятной страны, — это еще одно напоминание о великом прошлом, настоящем и будущем Центрального аэрогидродинамического института», — сообщил генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Он добавил, что выпуск такой продукции является поводом для привлечения внимания широкой общественности к научной деятельности института. Почтовая марка вышла тиражом 168 тысяч экземпляров.

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