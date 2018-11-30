Солигалич, Костромская область, 30 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Известковый комбинат в Солигаличе Костромской области планирует увеличить объемы производства на 35−40%, сообщает пресс-служба губернатора области. Увеличить объемы планируется за счет ввода в эксплуатацию новой известе-обжиговой печи.

Thomas Bjørkan Карьер известняка

Это уже четвертая печь с использованием пылеугольного топлива. Общая сумма инвестиции в новое оборудование составила 435,5 миллионов рублей. В пресс-службе отмечают, что модернизация предприятия позволит экономить на топливе до 25% и увеличить производство извести с 210−215 тысяч тонн до 300 тысяч тонн в год.

«Рынок требует все более высокого качества продукта — строительной извести. Чтобы удовлетворить потребности рынка и оставаться конкурентоспособными, мы начали искать пути решения. Мы посмотрели в других странах подобные производства, нашли, что нам понравилось. И построили печь, которая работает на пылеугольном топливе. Наши надежды оправдываются, мы уже получили известь более высокого качества», — отметил генеральный директор АО «Солигаличский известковый комбинат» Владимир Дьяконов.

Местные власти надеются, что за период реализации проекта дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет Костромской области составят 67,4 миллионов рублей.

Справка ИА REGNUM. Солигаличский известковый комбинат — самое крупное предприятие в муниципалитете, в котором работают свыше 320 местных жителей. Продукция комбината поставляется на российские предприятия химической промышленности, минеральных удобрений, а также производителям строительных материалов.