Москва, 30 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Ноябрь для нефтяного рынка стал не менее тяжелым, чем октябрь: котировки нефти рухнули всего за месяц более чем на 17%. К концу месяца за баррель черного золота никто не был готов дорого платить. Цена на нефть марки Brent обновила годовой минимум, скатившись до $59 за баррель. Что же произойдет на рынке в декабре, продолжится ли обвал или есть шанс, что в декабре нефтяные котировки вернутся на сентябрьские максимумы?

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, в декабре на нефтяной рынок могут оказать влияние следующие важные события.

Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Министерская встреча ОПЕК назначена на 6−7 декабря, а немного раньше, 5 декабря, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. На встрече ОПЕК с высокой вероятностью будет принято решение о сокращении добычи нефти с 2019 года. Самой большой загадкой встречи является величина, на которую нефтяной картель будет сокращать производство. Слишком сильно сокращать добычу не будут, скорее всего, масштабы урезания добычи могут не превысить 1,0−1,4 млн баррелей в сутки.

Также неизвестно, будет ли участвовать в общем соглашении находящийся под эмбарго Иран. Однако очень вероятно, что если ОПЕК примет такое решение, то к нему присоединятся и другие участники ОПЕК+, прежде всего Россия. Об этом еще в ноябре заявлял министр энергетики Александр Новак. В случае принятия ОПЕК положительного решения о сокращении добычи нефти, нефтяной рынок ждет уже в декабре восстановление роста цен, вероятно, до $70−72 за баррель. В случае отказа от принятия решения вероятен новый обвал цен и достижение нефтяными котировками нового годового минимума в $50 за баррель.

Саммит G20 и итоги некоторых встреч на высшем уровне

1 декабря в Аргентине завершится открывшийся 30 ноября саммит «Большой двадцатки». Рынок ждет, что решится на некоторых двусторонних встречах глав государств. Особое внимание и нефтяного, и финансовых рынков будет приковано к встрече президентов США и Китая. Если на этой встрече будет достигнута договоренность о разрешении взаимных торговых противоречий двух стран, то мировые фондовые рынки ждет рост, а также у биржевых спекулянтов снова возникнет интерес к покупке рискованных активов, в том числе фьючерсных контрактов. И, несомненно, возникнет интерес к фьючерсам на нефть, что вызовет рост нефтяных цен.

Однако если конкретных договоренностей на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина достигнуто не будет или, еще хуже, непредсказуемый президент США в последний момент отменит встречу (как уже отменил запланированную встречу с президентом России), то на нефтяном рынке следует ждать краткосрочного движения цен вниз.

Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией

Саудовская Аравия активно выступает за принятие ОПЕК консолидированного решения о сокращении добычи нефти, однако заявляет, что будет это делать, если другие участники ОПЕК+ её поддержат. В то же время нельзя забывать, что экономика саудовского королевства переживает не лучшие времена, на 2019 год в бюджете королевства запланировано резкое сокращение расходов.

По оценке ряда международных экспертов, цена нефти ниже $70 за баррель создает экономические проблемы в Саудовской Аравии. Так что не исключено, что королевство вопреки громким заявлениям может начать действовать в одностороннем порядке, что бывало уже не раз. Не исключено, что Саудовская Аравия может сократить добычу уже в декабре на 400−500 тыс. баррелей в сутки, а это поможет немного охладить перегретый рынок, где наблюдается избыток предложения.

«Таким образом, в зависимости от сценария, по которому будут развиваться события на мировом нефтяном рынке, и исходя из геополитической обстановки, в декабре нефть марки Brent может торговаться в очень широком коридоре от $50 до $70 за баррель», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: В декабре цены на нефть вырастут до $72−73 — эксперт