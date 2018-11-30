Лозанна, Швейцария, 30 ноября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Планы по проведению боксёрского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио заморожены Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом 30 ноября сообщается на сайте организации.

Боксерские перчатки

МОК принял такое решение в связи с расследованием в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Предполагается, что комитет вернётся к рассмотрению этого вопроса до конца 2018 года.

Напомним, ранее президентом AIBA был избран Гафур Рахимов, включённый Минфином США в санкционный список. В МОК посчитали, что это может оказать негативное влияние на олимпийский статус бокса.

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