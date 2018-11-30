Ярославль, 30 ноября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. 11 февраля 2019 года в Ярославской области будет отключено аналоговое телевещание федеральных телеканалов первого и второго мультиплекса. Такое решение приняла Правительственная комиссия по телевещанию. График отключений опубликовала Национальная ассоциация телевещателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Телевизор

Ярославская область попала в первую группу субъектов федерации, в которых будет отключен аналог. Аналоговое вещание региональных каналов при этом будет продолжено, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Также регионалам впервые пообещали участие в цифровых мультиплексах. Речь идет о 2−3 часовых врезках региональных телеканалов в эфир Общественного телевидения России (ОТР). При это Волин подчеркнул, что врезки будут осуществляться «на условиях софинансирования». Какой именно ярославский телеканал получит возможность таких врезок, пока неизвестно. Волин анонсировал проведение консультаций по всем регионам.

Напомним, в России 20 каналов относятся к первому и второму мультиплексам. Это Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ. В Ярославской области они уже вещают в цифровом формате.