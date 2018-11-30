Москва, 30 ноября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Дебют центрового московского ЦСКА Джоэла Боломбоя за сборную России состоится в матче с Чехией 3 декабря. Об этом 30 ноября сообщает «Р-спорт».

TastyPoutine Джоэл Боломбой

В рамках отборочного турнира Кубка мира 2019 года сборная России сыграет 30 ноября с командой Финляндии, а 3 декабря встретится со сборной Чехии.

Отмечается, что Боломбой пропустит матч с Финляндией, поскольку 29 ноября играл за ЦСКА в матче Евролиги против мадридского «Реала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боломбою разрешили играть в составе сборной России после того, как он получил российское гражданство.