Владимир, 30 ноября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Во Владимире может увеличиться стоимость школьных завтраков и обедов, а часть детей потеряют право на бесплатные завтраки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, этот вопрос обсуждался на заседании президиума горсовета. Так, стоимость завтрака предлагают увеличить до 40 рублей, а обеда — до 50 рублей. Из-за того, что город платит за питание учащихся 1−4 классов, из бюджета потребуется дополнительно выделить почти 28,5 млн рублей. Такой возможности, по данным чиновников и депутатов, нет. Решить проблему предлагают лишением части детей бесплатных завтраков.

Cenya Glova Детская столовая

По данным начальника городского управления образования Елены Малик, в 2019 году на бесплатные завтраки и обеды для младшеклассников планируют потратить 111,5 млн рублей, из них 68,7 млн рублей — деньги городского бюджета.

Решить проблему городские власти хотят с помощью «адресного» подхода к организации питания детей. То есть планируется лишить часть детей бесплатной еды. Это может произойти по двум сценариям. Первый — бесплатное питание будут получать только дети из малообеспеченных и многодетных семей и дети-инвалиды. Остальным семьям взамен предоставят компенсацию стоимости завтрака в 20 рублей (50%). Второй вариант похожий, но бесплатные завтраки, помимо отдельных категорий детей, будут получать все первоклассники, а компенсация в таком случае составит 14 рублей.

«На заседании президиума присутствовали директор школы №31 Татьяна Григорьева и директор школы №33 Андрей Рудницкий, каждый из них высказался в пользу одного из вариантов, но в целом их выступления сводились к тому, что введение адресности — правильный подход в организации питания. Свое мнение выразил и депутат горсовета Дмитрий Кушпита. Как директор школы №40 он поддержал второй вариант, предложенный на рассмотрение», — сообщили в пресс-службе.

Окончательное решение будет принято после того, как предложения рассмотрит профильный комитет.

ИА REGNUM отмечает, что ранее повысить стоимость питания предложили руководители муниципальных предприятий, которые занимаются организацией завтраков и обедов школьников. Сейчас для учеников 1−4 классов завтрак в учебных заведения стоит 30 рублей, а обед — 45, для школьников среднего и старшего звена — 34 и 45 соответственно.