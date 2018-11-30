Москва, 30 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов опроверг сообщения о приостановке выплаты пенсий работающим российским пенсионерам. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

На пленарном заседании «Союза пенсионеров России» глава ПФР отметил, что такая информация является «мошенничеством чистой воды».

«Никаких решений о том, чтобы не платить пенсии работающим пенсионерам, нет и не принимается», — подчеркнул Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет увеличиваться размер пенсионных выплат и этот вопрос корректировке уже не подлежит.

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