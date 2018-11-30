Москва, 30 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Турции подвели предварительные итоги 2018 года. По предварительным данным, в этом году Турция примет 13,5 млн иностранных туристов, что на 28% больше, чем в 2017 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В ожидании туристов

По словам президента Ассоциации средиземноморских туристских гостиниц и операторов Эркана Ягчи, Турции по силам принять в 2023 году 50 млн туристов. А в последующие пять лет стоит амбициозная задача — увеличить турпоток до 70−80 млн иностранных туристов.

Ягчи отметил, что у Турции один главный конкурент на Средиземноморье — Испания. Эта страна в 2017 году получила 81,8 млн туристов и $87 млрд дохода от туризма, а Турция достигла 32,4 млн туристов и $26,2 млрд.

Турецкие туроператоры считают, что «нужно изучить опыт Испании, понять, как стране удается привлекать столько туристов и получать такой доход, и применить этот опыт в Турции». Кроме того, по их мнению, для продвижения туристического продукта надо развивать «умный туризм»

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Как сообщало ИА REGNUM, за январь-сентябрь 2018 года Турцию посетили 5 млн 120 тыс. 599 туристов из России. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Российский турпоток за девять месяцев на 8,9% превысил результаты 2017 года.

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