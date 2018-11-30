Москва, 30 ноября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Зеркальный ответ на запрет на въезд на Украину приведёт к коллапсу в национальных масштабах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

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«Говорить о зеркальности просто страшно: если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу», — заявила Захарова.

По её словам, подобные решения свидетельствуют о полной «дисфункции государственного устройства» на Украине.

«Это является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, но точно диких телодвижений руководства страны», — добавила дипломат.

В рамках военного положения, которое введено на Украине 28 ноября и будет действовать в течение 30 дней, в стране запретили въезд мужчин — граждан России возрасте от 16 до 60 лет.