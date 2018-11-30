Джакарта, 30 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Анатольевич Иванов заявил, что конфликт в Южно-Китайском море должен быть разрешен без вмешательства со стороны третьих стран, сообщает Antaranews.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

«Вмешательство со стороны третьих государств спровоцирует эскалацию конфликта в Южно-Китайском море и будет препятствовать мирному процессу», — заявил Александр Иванов на пресс-конференции в Джакарте 30 ноября.

Российский представитель при АСЕАН заявил, что спор в Южно-Китайском море может быть разрешен по средствам политического диалога между спорящими сторонами, а именно АСЕАН и Китаем.

«Российская Федерация напрямую не связана с конфликтом в Южно-Китайском море. Москва высоко оценила развитие диалога между странами-членами АСЕАН и КНР на саммите АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 года, где стороны пришли к согласию по поводу кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море», — отметил Александр Иванов.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что лидеры стран АСЕАН и Китая надеются, что соглашение о поведении сторон в Южно-Китайском моря будет заключено через три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, странами-участниками территориального спора в Южно-Китайском море являются Бруней, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Вьетнам и Китай. Страны-члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и Китай прилагают все усилия для урегулирования ситуации в Южно-Китайском море. Стороны укрепляют сотрудничество в области безопасности, обороны и взаимного доверия.