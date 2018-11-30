Бербанк, США, 30 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Известный актер Том Хэнкс находится на ранней стадии переговоров с компанией Disney по поводу его участия в игровом фильме «Пиноккио». Об этом 29 ноября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Том Хэнкс

Отмечается, что Хэнкс может сыграть роль Джепетто. Снимать картину будет режиссёр Пол Кинг, ранее выпустивший фильмы про приключения медвежонка Паддингтона. Должности продюсеров проекта заняли Эндрю Миано и Крис Вайц. Над созданием сценария работал сам Кинг вместе с Вайцем, помогал им в этом Саймон Фарнаби.

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В октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что режиссёр Гильермо дель Торо будет работать над созданием нового мультфильма-мюзикла «Пиноккио» для потокового сервиса Netflix. Это будет первый проект дель Торо в области анимации.