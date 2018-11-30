Бишкек, 30 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, и обсудил с ним перспективы и планы по расширению взаимодействия в железнодорожной сфере, сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Киргизстанский лидер отметил, что у Киргизии и России имеется большой нереализованный потенциал в этой области сотрудничества, но совместными усилиями эту ситуацию можно будет улучшить.

«Ваш приезд является одним из практических результатов нашей договоренности с президентом Владимиром Путиным», — сказал Жээнбеков.

В свою очередь глава «РЖД» подчеркнул, что в сфере железнодорожного сотрудничества между странами сложились давние доверительные отношения на почве поддержки друг друга.

«У нас единая технологическая база, мы показываем хорошие совместные результаты — как на двустороннем сотрудничестве, так и в рамках участия в Совете по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и Прибалтики», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» заявил о том, что российская компания может принять участие в модернизации и расширении железнодорожной сети Киргизии в рамках проекта транзитного железнодорожного коридора между странами Европы, Индией и государствами Персидского залива.

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Отметим, что по расчетам специалистов госкомпании «Кыргыз темир жолу», на ремонт и модернизацию железнодорожной сети Киргизии может потребоваться около 3 млрд рублей.