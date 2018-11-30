Мадрид, 30 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Европейский союз намерен взять под контроль иностранные инвестиции в стратегически важных областях, сообщает испанское издание El Pais. Причем ЕС сосредоточится не только на инфраструктуре, оборонной промышленности и энергетике: особую бдительность блок также намерен проявлять в отношении финансовой деятельности средств массовой информации, организаций, занятых хранением данных, и компаний, которые специализируются на предвыборных технологиях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Брюссель уже подготовил положение о защите европейских интересов в ключевых сферах, которые в последние годы пользовались вливаниями иностранного капитала, прежде всего китайского и русского. Еврокомиссия будет выносить свои заключения по поводу конкретных операций, хотя последнее слово все равно останется за заинтересованной страной.

В прошлом году масштабное проникновение китайского капитала в Европу встревожило Берлин и Париж, которые особенно опасаются такой активности со стороны государственных предприятий. Одно из них, китайский гигант Cosco (компания, специализирующаяся на перевозке грузов), последовательно осуществляет стратегию экспансии в Средиземноморье, начав с греческого порта Пирей и контейнерного терминала в Валенсии. Другая государственная компания, CTG, находится в процессе приобретения главного энергетического предприятия Португалии. Германии же необходимо предотвратить покупку технологической компании Aixtron.

В связи с этим Еврокомиссия еще в прошлом году предложила создать механизм тщательного анализа прямых инвестиций в ЕС, констатировав, что только 12 стран располагают системами, позволяющими осуществлять такую фильтрацию (в их числе Франция, Германия и Испания). Через год европейским институтам и организациям удалось достичь компромисса, позволившего разработать систему сотрудничества, которая в настоящий момент изучается членами Союза.

El Pais, получив доступ к документу, заинтересовалось той частью соглашения, в которой идет речь о медиа группах и компаниях, занимающихся базами данных и выборами. Источники испанского издания в дипломатических кругах, к которым журналисты обратились за разъяснениями, сообщили, что такой интерес к СМИ вызван заботой о «свободе и плюрализме». Дело в том, что некоторые страны Восточной и Северной Европы обеспокоены растущим влиянием российских государственных средств массовой информации.

«Речь идет о медиа в широком смысле слова, включая кинематограф и услуги культурных учреждений», — добавили те же анонимные источники.