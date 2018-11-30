Мексика, 30 ноября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Расстрел пятерых человек в Мексике попал на видео, снятое на камеру мобильного телефона, пишет газета Kronen Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

Хладнокровное убийство произошло вечером 26 ноября на улице города Минатитлан (штат Веракрус) во время вечеринки, посвященной годовщине свадьбы. На записи хорошо видно, как к группе людей подъезжает девушка на мотоцикле, сходит на тротуар и немедленно открывает огонь из пистолета по людям. За рулем мотоцикла находится сообщник убийцы. Преступники скрываются с места преступления.

Полиция подтвердила гибель пятерых мужчин, но не раскрывает личность жертв и убийцы, которая считается наемным киллером. Местные газеты написали, что среди жертв был и хозяин вечеринки.

Город Минатитлан находится во власти двух крупных наркокартелей, члены которых зачастую устраивают кровавые разборки прямо на улицах.