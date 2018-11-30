Вашингтон, 30 ноября, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Исследователи из Национального института стандартов и технологий США разработали атомные часы, характеристики точности которых могут заново исчислить продолжительность секунды. Об этом пишет британский портал phys.org.

Атомные часы в Швейцарии

Сообщается, что сопоставление показателей пары таких часов, расположенных на большом расстоянии, поможет более точно рассчитать форму земного шара. Также эти сверхточные приборы позволят лучше изучить природу темной матери и регистрировать гравитационные волны Вселенной до Большого взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что учёные из Австралии зафиксировали в космосе быстрые радиовсплески, происхождение которых не смогли объяснить.

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