Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. У Дональда Трампа было две причины отменить встречу с президентом России: он боится новых обвинений в свой адрес и он понимает, что не добился бы значительного успеха в течение одного разговора, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 30 ноября, политолог Станислав Еремеев, комментируя решение об отмене встречи президентов России и США на саммите «большой двадцатки».

Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп отменил ранее намеченную встречу, а в качестве аргумента привел инцидент в Керченском проливе. По словам президента США, он будет рад провести встречу после того, как «ситуация (с украинскими моряками — прим. ИА REGNUM ) разрешится».

«Инцидент в Керченском проливе и его последствия — это, конечно, повод, а не причина отмены встречи. Настоящих причин две. Во-первых, в США сложная для Трампа внутриполитическая ситуация. Он потерял контроль над нижней палатой парламента. Его администрация находится под шквалом атак. В таких условиях он маневрирует, чтобы не дать повод для новой кампании против себя.

С другой стороны, Трампу сейчас нужен успех, позитивные примеры. А российско-американские отношения находятся на таком уровне, что за одну встречу никакого прорыва добиться невозможно. Одна встреча ничего бы не изменила, нужна большая подготовительная работа, которая в настоящих условиях невозможна. Поэтому, взвесив все за и против, он отменил эту встречу.

При этом международная ситуация диктует необходимость диалога между крупнейшими ядерными державами. Большой и серьезный разговор нужен, и рано или поздно этот разговор начнется», — отметил Еремеев.