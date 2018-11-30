Чита, 30 ноября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Сразу в нескольких районах Забайкалья введен режим ЧС из-за нехватки угля для отопления. По данным N24.ru, особое положение введено в четырех поселениях Могочинского района на северо-востоке края: Ксеньевскоом, Ключевском, Амазаре и Давенде, где проживают около семи тысяч человек. Имеющихся там запасов топлива хватит меньше чем на неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Холода

Как пояснили в региональном министерстве территориального развития, ситуация в районе находится под контролем министерства, решается вопрос по доставке топлива в населенные пункты.

Между тем, по данным синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра в Могочинском районе опустится до минус 30 градусов по Цельсию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкальском крае проходит в условиях ощутимой нехватки средств на покупку топлива. Правда, на этой неделе власти региона заявили, что в целом нормативный запас угля есть, но по отдельным районам (Тунгокоченский, Могочинский, Агинский, Карымский, Сретенский) он не выполняется.