Киев, 30 ноября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В пятницу, 30 ноября, Служба безопасности Украины сообщила о проведении обыска по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Обыскать — и никаких разговоров!»

Митрополит Павел отказался участвовать в расколе, отказался отдавать лавру «новой церкви», отказался сам переходить в эту «новую церковь». По версии майдана, верность канонической Церкви — это «нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений».

Не далее как в четверг, 29 ноября, митрополит Павел рассказал журналистам об оказываемом на него давлении. В частности, о звонках и угрозах. Действия властей он назвал «неправомерными». Обвиняют митрополита, по его словам, в «неправильном отношении к патриарху Варфоломею». Предположил Павел и возможное проведение обысков. Не ошибся.

Майданная власть, крайне далекая от какой бы то ни было религиозности, хочет создать единую и контролируемую «автокефальную церковь», которая бы по всем церковным вопросам подчинялась Константинополю, а по всем политическим — майдану. Патриарха Варфоломея такое предложение устраивает. Не устраивает оно только единственную каноническую православную церковь Украины.

Нежелание поддаваться просьбам и угрозам со стороны государства, грубо вмешивающегося в дела церкви, именуется на языке майдана «нарушением равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Прямо по Оруэллу оппонента обвиняют в своем собственном преступлении. Далее — методика действий, знакомая России по девяностым: угрозы, давление, обыски, маски-шоу.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook выразился совсем прямо — для тех, кто все-таки еще не понял. Митрополит назван «прямым агентом влияния Кремля» и «московским упырем», «путинско-гундяевской крысой», который «ненавидит Украину и все украинское».

Вместо слова «Украина» Шкиряку следовало бы, конечно, поставить слово «майдан». Пока в СБУ ограничиваются бюрократическими формулировками, официальные советники министров добавляют красок. Чтобы уж никто не сомневался в намерениях майданного государства: давить и уничтожать то, что им не подчиняется.

Проблема давно известна, и состоит она в том, что майдан не реагирует ни на что, кроме силы. Не существует никакого уважения к идеям или гражданам. Даже гражданской войны, которую может спровоцировать их грубейшее давление на Церковь, они не боятся. Они ее жаждут. У них нет никакой программы, кроме нацизма и силы. Им нечего терять.