Обнинск, Калужская область, 30 ноября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина заняло первое место на конкурсе «Экоорганизация-2018» в категории «Крупное предприятие», сообщила пресс-служба предприятия.

Technologiya.ru Награждение

Отмечается, что высокую награду предприятие получило за экологически ответственное отношение к организации производства.

«Вопросы экологии для нас имеют важное значение, поскольку от их эффективного решения зависит безопасность сотрудников и жителей города», — сообщил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

По его словам, реализация экологических программ предприятия подразумевает не только задачи по разработке нормативно-правовой базы, но и оснащение производства качественным оборудованием, управление экологическими рисками и обучение персонала.

Конкурс «Экоорганизация» проводит Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области для популяризации экологической культуры и стимулирования внедрения передовых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В этом году участие в конкурсе приняли 15 ведущих предприятий и организаций региона, активно использующие инструменты рационального и бережного использование природных ресурсов.

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