Горно-Алтайск, 30 ноября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Сотрудники Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай) обнародовали итоги ежегодных осенних учетов численности алтайского горного барана (аргали). Они свидетельствуют о том, что за последние годы их группировка заметно (на 18%) увеличилась. Такой вывод следует из официального сообщения, опубликованного на сайте особо охраняемой природной территории.

Сайлюгемский парк, Алексей Кужлеков Численность алтайского горного барана (аргали) увеличилась

Так, если в 2016 году на хребте Сайлюгем, где обитает 80% российских архаров, насчитывалось 815 особей, а в 2017 году — 976, то по результатам визуального мониторинга 2018 года на этой территории зафиксировано уже 1154 горных баранов.

«Для мониторинга численности аргали применялся визуальный учёт, мы фиксировали каждое животное в период гона, когда аргали максимально сбиты в крупные смешанные стада. Группы находились практически в тех же местах, что и в 2017 году. Впервые стада особей были зафиксированы в предгорьях, ранее они никогда не спускались в «низины», — пояснил руководитель учетной группы, научный сотрудник Национального парка «Сайлюгемский» Алексей Кужлеков.

Напомним, ранее визуальная фиксация проводилась одновременно учетными группами в Туве, Алтае и Монголии. Таким образом уточнялась общая численность трансграничной группировки аргали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным осеннего подсчёта 2016 года, говорилось о том, что на территории парка насчитывалось около 800 архаров, на хребте Чихачева — более 360. Таким образом, два года назад в Республике Алтай обитали ориентировочно около 1,2 тыс. алтайских горных баранов.