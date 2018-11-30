Вашингтон, 30 ноября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 ноября сообщается на сайте лиги.

Resolute Никита Кучеров

Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4). Благодаря этому голу Кучеров вышел на четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ.

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Второй звездой дня стал вратарь «Аризоны Койотс» Эдин Хилл, который сыграл на ноль в матче «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Он отразил все 29 бросков по своим воротам.

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Первой звездой дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс, который оформил хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:5).

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