Тобольск, Тюменская область, 30 ноября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан рыбак, который сетями наловил рыбы особо ценных пород на 5 млн рублей. В ходе осмотра сетей сотрудниками полиции были обнаружены 16 особей сибирского осетра, занесённого в Красную книгу России, две стерляди, пять налимов, а также несколько особей судака, щуки, язя, леща и карася, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

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Незаконная рыбодобыча была пресечена в Тобольске. Местный житель 1953 года рождения подледными сетями ловил водоплавающих, как он уверяет, для личного употребления. Незаконный улов и сети были изъяты. Водным биологическим ресурсом был причинён ущерб на сумму более пяти миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации»).