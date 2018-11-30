Пекин, 30 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Учёные из Китая пришли к выводу, что самки пауков Toxeus magnus кормят своих детёнышей питательной жидкостью, похожей на молоко. Об этом сообщается в журнале Science.

Sarefo Паук

Учёные провели наблюдение за поведением паучихи, которая не приносила детёнышам еду в первые 20 дней после рождения, а те постоянно росли в длину. Выяснилось, что паучиха кормила их питательной жидкостью, которую авторы назвали молоком.

Отмечается, что эта жидкость незаменима для детенышей в первые недели. При этом она содержит в четыре раза больше белка, чем молоко коров.

Читайте также: Ученые приблизились к разгадке секрета черной вдовы