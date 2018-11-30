Лебедянь, Липецкая область, 30 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Липецкой области в ночь с 29 на 30 ноября на ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» произошёл пожар. Как сообщил портал Gorod48, сигнал поступил спасателям от охраны предприятия около 2:00, огонь потушили в 6:00, а к 10:00 были ликвидированы последствия ЧП.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Возгорание произошло на складе комплектующих для строительной техники. Площадь открытого горения составила тысячу квадратных метров. Помещение выгорело полностью. Пострадавших нет.

На месте продолжают работать специалисты, а для оценки ущерба, причинённого предприятию, в Лебедянь выехал генеральный директор завода.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года это уже второе крупное происшествие в Лебедяни. В апреле 2017 года обрушился склад готовой продукции ООО «Лебедянский», принадлежащего компании PepsiCo. На складе хранилось примерно 28 млн тонн сока в упаковках. При обрушении упаковки с продукцией пострадали, и соки потекли по улицам Лебедяни и со сточными водами попали в Дон. Как показала экспертиза, предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде из-за этого была превышена, поэтому предприятию пришлось выплачивать компенсации в муниципальный бюджет.