Вильнюс, 30 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Цена на электроэнергию в 2019 году увеличится на 15%. Такое решение сегодня, 30 ноября, принято литовской комиссией по ценам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стандартный тариф для жителей, которые выбрали единую временную зону увеличится до 13 центов за киловатт-час (рост на 15%). Для тех, кто выбрал тариф двух зон — дневную и ночную — увеличение составит 14,7%, до 12,4 центов за киловатт-час и до 9 центов за киловатт-час соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы растут

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Тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года. Ранее в Литве признали, что остановить рост цен для потребителей нет никаких возможностей, а рост связан с ростом цен на энергоносители.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, в борьбе за так называемую «энергетическую независимость от России», до 2025 года (включительно) решила выйти из постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и присоединить свои сети к сетям континентальной Европы. Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».