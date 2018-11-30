Симферополь, 30 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В ближайшие шесть лет на Крымском полуострове обещают почти в два раза улучшить состояние региональных дорог. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Марина Каширская ИА REGNUM Приморская трасса

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает увеличение показателя нормативного состояния региональных дорог к 2024 году в Крыму с 20% до 38,8%, а в Севастополе с 38,9% до 51,7%», — отметили в Росавтодоре.

Помимо этого, по данным пресс-службы, в ближайшие шесть лет к нормативному состоянию должны быть приведены 85% дорог Симферопольской и Севастопольской агломераций.

Как сообщало ИА REGNUM, последний масштабный ремонт дорог в крымской столице спровоцировал транспортный коллапс на улицах города. Комментируя ситуацию, глава республики Сергей Аксёнов отмечал, что власти Симферополя не согласовали график ремонта с ГИБДД РК. Через некоторое время глава администрации города Игорь Лукашёв был отправлен в отставку.

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