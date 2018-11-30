Москва, 30 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Московская канатная дорога возобновила работу 30 ноября, сообщает официальный сайт МКД.

Mos.ru Московская канатная дорога

«29 ноября 2018 года сотрудниками МКД проведена диагностика всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги, в рамках тестовых мероприятий для запуска дороги. По итогам диагностики специалистами был подтверждён плановый график работы канатной дороги, с целью принятия пассажиров для перевозки по утверждённому маршруту», — говорится в информации.

Напомним, первая канатная дорога в Москве торжественно открылась 26 ноября, в церемонии принял участие мэр Сергей Собянин. 27 ноября перевозки сделали доступными для всех пассажиров, но уже 28 ноября они прекратились. Позже появились сообщения о кибератаках на объект. Эту версию поддержал и Собянин, написав в сети размышления о «веке киберугроз».