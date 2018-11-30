Москва, 30 ноября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Молот войны

«За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной компании, где у него нет никаких шансов», — отметил Володин.

Такие действия президента Украины однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу, прогнозирует спикер Госдумы.

Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России, констатировал он.

«Учитывая введенное Порошенко военное положение в десяти областях Украины, где у него нет поддержки, эти шаги укладываются в логику его избирательной компании, которая строится на устранении любых оппонентов, так как это делается им с введением запрета на использование русского языка, запрета на въезд граждан России и разделение граждан Украины на своих и чужих», — заключил Володин.