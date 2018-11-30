Берлин, 30 ноября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель вылетела на саммит «большой двадцатки» в Буэнос-Айрес регулярным рейсом из Мадрида. Однако немецкая делегация серьезно «потеряла в весе» при пересадке в другой самолет, пишет Spiegel.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полупустой зал

Меркель сопровождают вице-канцлер Олаф Шольц, пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, советник по внешней политике Ян Хеккер. Среди отказавшихся от поездки по причине нехватки места в самолете оказался и супруг канцлера Йоахим Зауэр.

Как сообщало ИА REGNUM, президентский борт Airbus A340 совершил экстренную посадку в Кёльне вечером 29 ноября из-за полного отказа системы связи с землей. Газета Rheinische Post сообщила, что в правительстве есть предположения о криминальном следе в отказе системы, однако бундесвер опроверг подобные подозрения.