Иркутск, 30 ноября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. По Иркутской области на ближайшие дни передано оперативное предупреждение в связи с непогодой. Как сообщает сегодня, 30 ноября, сайт регионального ГУ МЧС, с 1 декабря в регионе ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с.

(сс) jackmac34 Зимний Байкал

Из-за сильного ветра, снега и метелей на дорогах области осложнится обстановка, не исключены снежные накаты и заносы. Утром 1 декабря в западных, а днём — в центральных и южных районах порывы вера могут достигать 20−25 м/с.

Также неблагоприятный прогноз дан по южной и средней частям озера Байкал: днём 1 декабря и ночью 2 декабря порывы ветра там составят 30−35 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия наблюдаются и в других регионах Сибири, в частности — на Алтае и в Кузбассе.

Читайте также: СГК готовится к резкому похолоданию в Кузбассе