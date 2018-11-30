Киев, 30 ноября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Украинские военные провели очередные учения в акватории Азовского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский корабль

Отмечается, что в ходе маневров силы и средства зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отразили авиационный удар условного противника.

«Экипажи ЗСУ-23−4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных ЗРК и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили», — сообщили в пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области прошли учения десантно-штурмовых войск Украины, на которых присутствовали президент страны Пётр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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