Москва, 30 ноября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. «Левада-Центр» выстраивает свои опросы так, чтобы выйти на результат, нужный заказчику, полагает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги социологических исследований данного центра, показавших, что за два года (с 2016 по 2018) в РФ выросло количество граждан, согласных передать Японии некоторые острова Курильской гряды.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM «Хрен вам, а не острова! Нас рать! Курилы наши!»

«Насколько я могу судить, главное искусство «Левада-Центра» — это умение ставить наводящие вопросы, — сказал Вассерман. — То есть, как правило, «Левада-Центр» выстраивает сами вопросы и публикует ответы таким образом, чтобы выйти на результат, нужный заказчику. «Левада-Центр» включён в число иностранных агентов, причём включён именно за то, что большая часть его исследований ведётся по зарубежным заказам. Поэтому лично я уже довольно давно исключил «Левада-Центр» из списка организаций, на чьи исследования можно ориентироваться».

Однако Вассерман уточнил, что если предположить, что опубликованные «Левада-Центром» данные достоверны, это может указывать на два варианта.

«Первое — очень может быть, что значительная часть опрошенных реагирует на заявления президента о возможности ведения переговоров в рамках Совместной декларации 1956 года, но, естественно, за давностью лет просто не знает, что содержалось в этой декларации», — сказал Вассерман.

Второй вариант, названный им, — люди просто доверяют президенту и рассчитывают, что он сумеет извлечь выгоду из той обстановки, что сложилась сейчас.

«Ну, а для тех читателей, которые не помнят о совместной Декларации 1956 года, отмечу, что в этой декларации Советский Союз заявил, что после заключения мирного договора в порядке доброй воли передаст Японии остров Шикотан и группу скал Плоские (по-японски Хабомаи), — сказал Вассерман. — Но сам договор при этом должен включать в себя обязательства Японии не иметь на своей территории каких бы то ни было иностранных военных баз и не входить в какие-либо международные соглашения, направленные против интересов СССР».

Однако, по мнению Вассермана, Япония сейчас настолько подчинена США, что заведомо не сможет выполнить условия этой декларации.

Напомним, что 30 ноября на сайте «Левада-Центра» появилась информация о том, что, согласно опросу, проведённому в мае 2016 года, лишь 7% респондентов выступили за то, чтобы Россия передала Японии спорные острова южной части Курильской гряды (78% — против).

Другой опрос, проведённый в ноябре 2018 года, показал, что уже 17% респондентов согласились с тем, что готовы поддержать передачу Японии нескольких островов Курильской гряды, «чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией». 74% с этим не согласны.

Также отметим, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии и постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, и суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.