Красногорск, 30 ноября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В Подмосковье находится огромное количество несанкционированных свалок, которые нуждаются в рекультивации так же, как и действующие или закрытые полигоны ТБО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов, комментируя заявление губернатора региона Андрея Воробьёва о том, что в 2019 году на территории области будет проведена рекультивация на шести полигонах.

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Эколог отметил, что в регионе ждут своего часа рекультивации и ранее законсервированные свалки.

«У нас есть огромное количество незаконных свалок, которые требуют своей рекультивации. Также рекультивации требуют те земли, которые находятся или находились под этими свалками, если они были убраны или частично. Например, есть свалка, которая находится в примыкании к посёлку Икша. Она пока законсервирована, но о рекультивации речи не идет. Или, например, завалены мусором карьеры вблизи деревни Никифоровское в Одинцовском районе. Факт мусора подтверждён — о рекультивации не известно», — подчеркнул эксперт.

Отметим, в настоящий момент завершена рекультивация подмосковного полигона бытовых отходов «Каширский». Также планируется провести аналогичный комплекс мер в отношении полигона «Кучино» в Балашихе, «Кулаковского» в Чехове и «Царево» в Пушкинском районе. Параллельно запускается в проектирование ещё восемь полигонов.

Хлынов добавил, что все проекты по рекультивации должны быть доведены до обсуждения с общественностью, так как при реализации прошлых работ по рекультивации неоднократно допускались ошибки.

«У нас к уже к действующим процессам рекультивации есть масса вопросов. Один из них касается так называемой дегазации. Например, были допущены ошибки по Кучино, где начали срезать откосы, мотивируя это тем, что якобы нужно уложится в юридические границы полигона. Хотя в приоритете должны быть вопросы экологической безопасности и соблюдение технологий рекультивации. Также остаются открытыми вопросы по применяемым технологиям», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон ТБО «Кучино» в Балашихе долгое время отравлял жизнь жителям города. Горожане обращались к местным чиновникам, но в ответ получали лишь отписки. 22 июня 2017 года президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон. Бывший глава Балашихинского городского округа Евгений Жирков был отстранён от своей должности, однако позже вновь назначен на руководящую должность в Московской области и стал заместителем главы администрации Пушкинского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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