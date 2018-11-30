Магас, 30 ноября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Ингушетии в ночь на 30 ноября произошел пожар на рынке в Назрани. На входе в «Универсальный крытый рынок» горели два вещевых павильона и магазин бытовой химии площадью 120 кв. м, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о пожаре поступило в 00:09. На его ликвидацию выехал 21 пожарный. Было привлечено семь единиц техники. Уже спустя полчаса возгорание была потушено. По информации спасательного ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в 2018 году в Ингушетии уже случался пожар на рынке в городе Сунжа. В апреле на территории по улице Грозненская произошло возгорание продовольственных магазинов на площади 200 кв. м. Как и на рынке в Назрани, огонь вспыхнул ночью. В результате пожара никто не пострадал.

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Стоит отметить, что в марте 2018 года в Ингушетии были проведены проверки соблюдения норм пожарной безопасности на всех без исключения объектах массового пребывания людей, в том числе торговых центрах и рынках. В течение 10 дней проверялось наличие пожарных выходов, средств пожаротушения, планов эвакуации и пожарной сигнализации, а также состояние электрохозяйства и исправность внутреннего противопожарного водопровода.

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